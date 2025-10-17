자율주행 청소차 제주 도로 누빈다

오전 2곳 16.8㎞ 구간 시범 운행

제주도가 첨단 자율주행 기술을 적용한 진공식 도로청소차 시범 운행에 들어갔다.제주도는 16일 ‘도민체감형 자율주행 실증사업’의 하나로 공공·물류형 자율주행 서비스에 진공식 청소차를 도입해 시범 운행을 시작했다고 밝혔다.시험 운행은 연말까지 평일 새벽 4시 30분부터 6시 30분까지 신제주 주요도로 12㎞ 구간에서, 오전 9시 50분부터 11시 20분까지는 첨단과학단지 인근 4.8㎞ 구간에서 한다.이번에 투입된 차량은 친환경 전기차(EV) 기반으로, 라이다·레이더·카메라 등 자율주행 핵심 센서를 장착했다. 시속 10㎞ 이하 저속으로 주행하며 먼지·낙엽·쓰레기를 제거한다.안전을 위해 운전석에는 안전요원이 항상 동승하며 돌발상황 발생 시 즉시 수동 조작으로 전환한다. 운행은 자율주행 전문기업 라이드플럭스㈜가 맡고, LG유플러스가 차량과 원격 관제플랫폼 간 통신을 담당한다.김남진 제주도 혁신산업국장은 “자율주행 청소차는 제주의 청정 환경을 첨단 기술로 관리하는 혁신적인 시도”라며 “도민과 관광객이 체감할 수 있는 자율주행 서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다. 제주도는 내년 6월부터 제주삼다수 물류 운송에도 자율주행 기술을 도입할 계획이다. ﻿제주 강동삼 기자