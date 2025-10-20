경북도의회, APEC 행사 앞둔 경주에서 광역지방의회 협력 강화 다짐

대한민국시도의회운영위원장협의회 제11대 후반기 제2차 정기회 경북 개최

이미지 확대 20일 열린 경북도의회 주관 대한민국시도의회운영위원장협의회 제11대 후반기 제2차 정기회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

경북도의회가 주관하는 대한민국시도의회운영위원장협의회 제11대 후반기 제2차 정기회가 20일 경주 라한셀렉트 호텔에서 개최됐다.이날 행사는 광역지방의회의 운영을 총괄하는 전국 시도의회 운영위원장들이 안건 심의 및 지방의회 현안에 대한 공동 대응방안을 논의하기 위한 것으로, 2025 APEC 성공 개최를 위한 결의를 경주에서 함께 다졌다는 점에서 그 의미가 크다.특히 현장 방문에서는 시도의회 운영위원장들이 함께 2025 APEC 추진 현황에 대한 보고 청취 및 HICO 등 정상회의 관련 주요 시설 방문을 통해 개최 준비 상황을 점검함으로써 국제회의 개최 도시로서 경주의 위상과 잠재력을 전국 광역지방의회에 직접 알리는 계기를 마련한 것으로 보인다.이번 정기회에서는 전국 시도의회에서 제출한 총 6건의 안건을 의결했다. 이날 의결된 안건 중 이춘우 제11대 후반기 협의회장이 제출한 ‘Post-APEC 지역 관광 활성화를 위한 지원 촉구 결의안’은 2025년 경주 APEC 정상회의를 지역 관광산업의 재도약의 계기로 활용할 수 있도록 글로벌 경쟁력이 있는 K-콘텐츠 제작을 체계적으로 지원할 수 있는 방안을 촉구하는 내용을 담고 있다.이 협의회장은 “2025 APEC 정상회의 개최를 앞둔 경주에서 열리는 이번 정기회는 대한민국 광역지방의회 간 협력의 토대를 더욱 강화하는 뜻깊은 자리”라며 “글로벌 흐름이 지역으로, 지역의 변화가 다시 국가로 선순환되는 시대에 광역지방의회의 역할은 과거와 달라져야 하며, 이번 회의가 그 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.한편, 대한민국시도의회운영위원장협의회는 전국 시도의회의 공동 관심사를 협의하고 의회 운영에 필요한 정보를 교환함으로써 지방의회 숙원과제 해결과 지방자치 발전을 도모하기 위한 단체이다. 회원은 17개 시도의회 운영위원장이며, 월 1회 정기회를 개최하고 있다.온라인뉴스팀