LPGA 열린 해남… 나흘간 60억 경제 효과

6만명 몰려 숙박·음식·관광업 활기

5억 7000만 가구에 생중계로 홍보

전남 해남 파인비치골프링크스에서 열린 '미국여자프로골프(LPGA) BMW 레이디스 챔피언십' 시상식.

해남군 제공

2025-10-22 21면

전남 해남이 ‘골프의 성지’로 떠올랐다. 지난 16일부터 19일까지 해남 화원면 파인비치 골프링크스에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 정규대회 ‘BMW 레이디스 챔피언십’이 나흘간 6만여명의 관람객을 끌어모으며 지역 전체를 들썩이게 했다.해남군은 이번 대회를 통해 약 60억원 규모의 경제 효과를 거뒀다고 21일 밝혔다. 나흘간 대회 기간 입장객은 6만 599명으로 해남 인구 6만 2000명과 맞먹었다. 특히 마지막 날에는 3만 2000여명의 구름 인파가 몰리면서 대회 흥행의 피날레를 장식했다. 이번 대회에는 전년도 우승자 한나 그린(호주), 이민지, 김효주, 유해란, 올해의 루키 1위 야마시타 미유 등 세계 정상급 78명이 출전했다. 총상금 230만 달러(약 33억원), 우승상금 34만 5000달러가 걸린 4일간의 접전 끝에 김세영(한국)이 24언더파 264타로 하타오카 나사(일본·20언더파 268타)를 4타 차로 제치며 우승컵을 들어 올렸다.한국의 ‘페블비치’로 불릴 만큼 아름다운 시사이드 코스를 품고도, 접근성의 한계로 ‘시크릿 가든’이라 불렸던 파인비치 골프장은 이번 대회를 계기로 세계 무대에 이름을 올렸다. 대회는 170개국 5억 7000만 가구에 생중계됐다. ‘땅끝 해남’이 세계인의 TV 화면 속에 등장한 것은 이번이 처음이다. LPGA 대회는 지역경제에 활력을 불어넣었다. 오시아노 관광단지 내 ‘해남126호텔’은 선수단과 가족 130여명이 숙박해 일찌감치 만실을 기록했다. ﻿해남군은 숙박·음식·교통·관광소비를 합친 직접 매출 58억원, 간접 파급효과를 포함하면 60억원을 넘는 경제 효과가 발생한 것으로 ﻿분석했다.﻿해남 서미애 기자