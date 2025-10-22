“도시 문제 고민 글로벌 도시들, 3년 뒤면 AI 배우러 서울 올 것”

김만기 서울AI재단 이사장

“3년 뒤면 글로벌 도시들이 복잡한 도시 문제를 해결할 인공지능(AI)을 배우기 위해 서울시와 서울AI재단을 찾을 겁니다.”이번 달 출범 5개월을 맞은 ‘서울시 AI 정책 컨트롤타워’ 서울AI재단의 김만기 이사장(55)이 21일 서울신문과 인터뷰에서 앞으로의 포부를 이렇게 밝혔다. 발전하는 AI 기술을 서울시 정책에도 선도적이고 효과적으로 구현하기 위해 서울디지털재단이 지난 5월 새롭게 단장했다. 김 이사장은 지난 1월 3년 임기를 시작했다.김 이사장은 “지하철이 덜 혼잡한 시간을 알려주고, 어르신의 건강을 지켜주는 등 시민을 더 편하고 안전하고 행복하게 하는 모든 기술이 AI”라며 “지금은 손목닥터9988, 서울동행맵 같은 공공서비스가 개별적으로 작동하지만, 앞으론 말 한마디로 자연스럽게 일상에서 필요한 일을 해결하는 수준으로 발전할 것”이라고 강조했다.이러한 AI 시대를 대비하기 위해 서울AI재단의 역할로 김 이사장은 “기술 그 자체를 만드는 게 아니라 생태계를 조성하는 것”이라고 설명했다. 그는 “특히 지방자치단체는 시민이 체감할 수 있는 AI 응용이나 활용에 집중해야 한다”고 강조했다.이를 위해 서울AI재단은 서울시 각 실·국이나 산하기관에 51건의 AI 행정서비스에 대한 컨설팅을 진행 중이다. 손목닥터9988, 장애인 콜택시 등 앱을 음성으로 실행하는 AI 개발에 들어간 데 이어 행정 업무를 지원하는 4종의 AI 챗봇서비스 개발도 마무리 단계다.김 이사장은 서울관광재단 국제관광·MICE본부장 등으로 쌓은 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크도 확장시키고 있다. 그는 “내년 1월 상암에 매사추세츠공과대학(MIT) 공동연구소가 문을 열면, 서울의 교통, 환경, 안전 등에 대한 본격적인 연구가 시작된다”면서 “하반기에는 연구진 배치, 초기 연구 주제 선정 등을 위한 기반을 다질 계획”이라고 했다.서울시 최대 AI 행사인 ‘스마트라이크위크(SLW)’도 글로벌 AI 교류의 장으로 자리 잡고 있다. 올해만 71개국 130개 도시 330개 기업이 참여하는 등 성장세다. 그는 “IBM, 팔란티어 등 세계적인 기업 인사나 MIT, 케임브리지 등 AI 선도 연구 기관이 대거 참여했다”며 “‘서울AI로봇쇼’나 ‘기후테크 컨퍼런스’ 등도 동시에 개최해 시너지를 극대화시켰다”고 덧붙였다.김 이사장은 “AI 기술로 일상 속 디지털 격차도 개선하는 등 ‘약자와의 동행’도 이뤄질 것”이라면서 “앞으로도 기술보다 사람을 중심에 두고 모든 시민이 함께하는 ‘AI시티’ 서울을 구현해 나가겠다”고 강조했다.김주연 기자