세종문화회관 옥상 시민 개방…휴게시설 짓는다

도심부 조망 전망 공간…간이 공모 열어

세종문화회관 옥상이 시민 누구나 즐길 수 있는 여가 공간으로 새로 태어난다.서울시는 지난 47년간 개방되지 않았던 옥상을 시민에게 공개하는 ‘세종문화회관 옥상정원 조성 사업’ 설계 공모를 진행한다고 22일 밝혔다. 공모는 이날부터 다음 달 24일까지다.1978년 개관한 세종문화회관은 옥상에서 광화문광장과 경복궁, 세종대로를 한눈에 내려다볼 수 있지만 공개된 적은 없다.시는 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간을 만들기로 했다. 도심부를 조망할 수 있는 전망 공간과 휴게시설, 조경과 식음시설이 조성된다.시는 설계 공모 참가자들의 이해도를 높이기 위해 오는 24일 세종문화회관에서 현장 설명회를 개최한다. 시는 12월 중 당선작을 선정하고 내년 상반기 착공해 하반기 중 개장을 목표로 하고 있다.임창수 서울시 미래공간기획관은 “세종문화회관의 옥상은 단순한 조망 공간을 넘어 경관·문화·휴식이 조화를 이루는 도심의 대표적인 공공 여가 공간이 될 것”이라고 말했다.서유미 기자