경북도의회, 지역산불 대응체계 개선 및 문화유산 보호방안 연구용역 추진

산불 대응과 문화유산 보호를 위한 제도적 기반 마련에 나서

산불 대응, 국가유산 맞춤형 보호체계 구축 위한 정책대안 마련에 박차

이미지 확대 질의하는 경북도의회 ‘정책연구위원회’ 김대일 대표의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 의원연구단체인 ‘정책연구위원회’(대표 김대일 의원)는 지난봄 안동·의성·영덕 일원에서 발생한 초대형 산불로 인한 피해 이후, 지역 산불 대응체계의 한계와 문화유산 보호 미비점을 보완하기 위해 ‘경북도 지역 산불 대응체계 개선 및 문화유산 보호방안 연구용역’을 추진 중이라고 밝혔다.이번 연구용역은 산불 대응 및 복원체계의 문제점을 분석하고, 문화유산 분야와 산림 분야를 아우르는 종합적인 보호 및 복원 대책 마련을 목표로 하고 있다. 특히 지난 9월 착수된 본연구는 서면보고를 통해 착수보고를 완료했으며, 현재는 국가유산(문화재), 소방방재 관련 전문가 등을 추가로 보강해 중간보고회를 준비 중이다.연구 주요 내용은 ▲안동·의성 등 피해지역 산불 대응 실태 분석 ▲첨단 산불 진화장비 도입 및 복원 방안 ▲법·제도 개선 방안 ▲주요 국가유산의 위험도 평가 및 맞춤형 보호 시스템 구축 등이다. 참여 연구진(국립경국대학교 소방방재학과 교수)은 현장 중심의 분석과 함께 실효성 있는 정책 대안을 도출하기 위한 조사·분석을 진행하고 있다.김대일 대표의원은 “이번 연구용역을 통해 경북 지역 실정에 맞는 산불대응 매뉴얼 개정 및 문화유산 보호 제도적 장치 마련에 힘쓰겠다”면서 “연구 성과로 도출될 국가유산별 맞춤형 보호 매뉴얼과 관련 기술·시스템 개발 결과물이 실질적으로 현장에 적용될 수 있도록 면밀히 검토하겠다”고 밝혔다.한편, ‘정책연구위원회’로 구성된 의원연구단체는 김대일 대표의원을 비롯해 김용현, 남영숙, 박선하, 이철식, 최덕규 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 향후 본 연구결과를 토대로 도의회 차원의 정책 제안 및 조례 제정 등 의정활동에 적극 반영할 계획이다.온라인뉴스팀