‘110년 역사’ 목포역, 대형 역사 재탄생

목포~보성선 개통으로 활기 기대

2025-10-28 26면

지난 1913년 호남선 시종착역으로 개통된 전남 목포역이 110년 만에 최신 현대 시설을 갖춘 새 역사로 다시 태어난다.한국철도공사(코레일)와 목포시는 목포역 신축사업이 1978년 재건립된 역사를 철거하고 선로 위에 2~3층 규모의 역사로 건축하는 대형 프로젝트라고 27일 밝혔다. 내년 착공해서 2028년 완공이 목표이며, 총사업비는 490억원이다.신축 면적은 4231m²로 기존 2404m²보다 76%가 확대된다. 맞이방을 비롯한 각종 편의시설과 상업공간, 교통약자를 배려한 공간이 설계에 반영됐다. 또 승강장 선로를 6개에서 8개로 늘리고 최첨단 통합정비고 등 철도시설 개선이 동시에 추진된다.목포시는 서남권 철도 교통의 중심지로 거듭나기 위해 역사 신축과 철도시설 재배치를 연계한 체계적 역세권 개발 기본계획을 수립하고, 국토교통부 등 관계기관과 협력해 ﻿발전 방안을 모색한다.특히 지난달 27일 목포~보성선이 개통됨에 따라 목포~부산 이동시간은 6시간대에서 4시간 40분으로 줄었다. ﻿2030년 고속전철화 사업이 마무리되면 2시간 20분대에 갈 수 있다.목포 임형주 기자