이미지 확대 안동 차전놀이, 서울 왔니더 27일 서울 중구 서울광장에서 열린 2025안동 농·축·특산물 직거래 장터 ‘2025 왔니껴안동장터’ 개막식에서 차전놀이가 펼쳐지고 있다. 장터는 오는 30일까지 4일간 진행된다.

뉴스1

2025-10-28 26면

