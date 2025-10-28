메뉴
안동 차전놀이, 서울 왔니더

수정 2025-10-28 00:18
입력 2025-10-28 00:18
안동 차전놀이, 서울 왔니더
안동 차전놀이, 서울 왔니더 27일 서울 중구 서울광장에서 열린 2025안동 농·축·특산물 직거래 장터 '2025 왔니껴안동장터' 개막식에서 차전놀이가 펼쳐지고 있다. 장터는 오는 30일까지 4일간 진행된다.
뉴스1
뉴스1


27일 서울 중구 서울광장에서 열린 2025안동 농·축·특산물 직거래 장터 ‘2025 왔니껴안동장터’ 개막식에서 차전놀이가 펼쳐지고 있다. 장터는 오는 30일까지 4일간 진행된다.

뉴스1
2025-10-28 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
