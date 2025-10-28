서울Pn 지방자치 자치뉴스 안동 차전놀이, 서울 왔니더 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/10/28/20251028026009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-28 00:18 입력 2025-10-28 00:18 이미지 확대 안동 차전놀이, 서울 왔니더 27일 서울 중구 서울광장에서 열린 2025안동 농·축·특산물 직거래 장터 ‘2025 왔니껴안동장터’ 개막식에서 차전놀이가 펼쳐지고 있다. 장터는 오는 30일까지 4일간 진행된다.뉴스1 27일 서울 중구 서울광장에서 열린 2025안동 농·축·특산물 직거래 장터 ‘2025 왔니껴안동장터’ 개막식에서 차전놀이가 펼쳐지고 있다. 장터는 오는 30일까지 4일간 진행된다. 뉴스1 2025-10-28 26면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지