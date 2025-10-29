전남 지자체, 고향사랑기부금 깜깜이 운영

8개 시군, 홈피 초기화면 접속 불가

사업 현황 공개한 시군 4~5곳 그쳐

22개 시군 2년 연속 모금액 전국 1위

2025-10-29 21면

전남 지자체들이 고향사랑기부제 모금 전국 1위를 기록하지만 운영 현황은 소홀하다는 지적을 받고 있다.전남 22개 시군은 도입 첫해인 2023년 145억원을 모금해 전국 1위에 오른 데 이어 지난해에도 전년보다 30% 증가한 187억원을 모금해 2년 연속 1위를 차지했다.운영 3년째인 고향사랑기부제는 지역의 숙원 사업을 해결하고 위기 상황에서 지역민에게 큰 힘이 돼주는 희망의 불씨가 되고 있다.실제로 단 한번도 소아과가 없던 곡성군에 소아과 상주의사 진료가 시작되고, 지난해 제주항공기 사고로 국가적 재난을 겪은 무안군에는 단 이틀 만에 약 11억원이 모이게 한 힘 또한 고향사랑기부금 제도 영향으로 알려졌다.하지만 재정이 열악한 전남지역 자치단체에 단비 같은 역할을 하는 고향사랑기부제의 기금 운영이 투명성 부족과 지자체들의 홍보 미흡 등으로 개선 요구 목소리가 나온다.전남 22개 시군 가운데 목포·여수·나주시 등 8곳 지자체는 홈페이지 초기화면에서 접속이 불가능하다.기금사업 운영 현황을 확인할 수 있는 지자체는 곡성·장흥·강진군 등 7곳에 불과하다. 특히 기부금이 어떤 사업에 쓰였는지, 지정기부 사업은 무엇인지 등을 한눈에 파악할 수 있는 지자체는 4~5곳에 그친다. 지정기부 사업을 소개하고 제도를 홍보하는 지역도 4곳뿐이다.박선준(더불어민주당·고흥2) 전남도의원은 “기부금이 어떤 사업에 사용되고, 어떻게 사용될 예정인지를 투명하게 공개하는 것은 기부자와 지자체 간 신뢰 문제다”고 꼬집었다.무안 최종필 기자