이미지 확대 신나는 초등 가을 운동회 28일 오전 인천 부평구 부곡초등학교에서 열린 가을운동회에서 어린이들이 협동달리기 경기에 참여하고 있다.

뉴시스

2025-10-29 21면

