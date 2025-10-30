경기 “공직자 사칭 사기 조심하세요”

기업 등에 전화해 대금 송금 요구

경기도 로고 찍힌 위조 명함 사용

2025-10-30 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 전국에서 공무원을 사칭한 사기로 피해를 보는 사례가 잇따르는 가운데 경기도가 소상공인과 기업을 대상으로 ‘공직자 사칭 사기 주의보’를 발령했다.29일 경기도에 따르면 지난 23일 경기도종자관리소 직원을 사칭한 누군가가 A건설업체에 농수로 개선 건으로 전화했다며 위조 명함을 보냈다. 위조된 명함 사진에는 경기도 로고와 함께 ‘○○○ 주무관’ 이름, 휴대전화 번호, 사무실 주소, 이메일까지 적혀 있어 진짜 명함과 구분이 안 될 정도로 정교했다.사칭범은 농수로 개선 공사에 앞서 다른 급한 사안이 있다며 다른 업체 자재를 대신 구매하고 대금을 송금해 달라고 요청했다. A건설업체는 5750만 원을 보냈고, 사칭범이 추가 대납을 요구하자 경기도종자관리소에 관련 직원이 있는지 확인하는 과정에서 사칭임을 뒤늦게 알고 경찰에 신고했다. 경기도 조사 결과 23일부터 25일까지 경기도종자관리소 직원으로 속인 유사 범죄가 총 5건 있었으며, A 업체 외 4곳은 피해로 이어지지 않았다. 경기도청 공무원 사칭 사기로 실제 피해를 본 사례는 올해 들어 세 번째다. 지난 7. 8월에도 공기호흡기나 심장제세동기 구매 대행을 빌미로 한 사기 범죄에 도내 중소기업 2곳이 각각 1000만원과 3000만원의 피해를 봤다.﻿안승순 기자