경북도의회, ‘지역인재 채용 활성화 정책 연구회’ 중간보고회 개최

경북형 지역인재 채용 모델 설계와 정책 방향 모색

지역 인재 육성과 채용 확대 방안 논의

이미지 확대 지난 29일 경북도 산학연유치지원센터 회의실에서 ‘경북도 지역인재 채용 활성화 방안 연구 용역’ 중간보고회를 개최한 경북도의회 의원연구단체인 ‘지역인재 채용 활성화 정책 연구회’(대표 조용진 의원). 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 의원연구단체인 ‘지역인재 채용 활성화 정책 연구회’(대표 조용진 의원)는 지난 29일 경북도 산학연유치지원센터 회의실에서 ‘경북도 지역인재 채용 활성화 방안 연구 용역’ 중간보고회를 개최했다.이번 연구용역은 경북도 내 지역인재의 공공 및 민간 부문 채용 확대를 위한 정책적 대안을 마련하기 위해 추진되고 있으며, 연구 책임은 (재)경북연구원 이주연 연구원이 맡고 있다.이날 보고회에서는 ▲지역인재 채용 관련 법․제도 현황 ▲경북도의 지역인재 채용 여건 분석 ▲타 지역 우수사례 조사 ▲FGI(표적집단면접) 결과 등이 공유됐으며, 이를 바탕으로 정책의 실효성 제고와 경북형 지역인재 채용 모델 설계 방향이 심도 있게 논의되었다.연구회 대표인 조용진 의원은 “이번 연구를 통해 기존 정책의 한계를 보완하고, 경상북도 특성에 맞는 지역인재 채용 모델을 마련해 지역 발전의 새로운 전환점을 마련하겠다”고 밝혔다.‘지역인재 채용 활성화 정책 연구회’는 조용진 대표의원을 비롯해 김용현, 김희수, 박성만, 박용선, 박채아, 배진석, 손희권, 임기진, 허복 의원 등 총 10명으로 구성되어 있으며, 오는 11월까지 연구용역을 마무리하고 도의회 차원의 정책 제안 및 조례 제정 등 의정활동에 적극 반영할 계획이다.이번 중간보고회는 지역인재 채용 활성화를 위한 다양한 의견과 아이디어를 공유하는 뜻깊은 자리로, 향후 연구회의 활동이 지역사회와 도정 전반에 실질적인 변화를 이끌어낼 것으로 기대된다.온라인뉴스팀