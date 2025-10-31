‘20년 숙원’ 계룡~논산 동서축 도로망 첫 삽

두마~노성 지방도 1703억원 투입

충남 계룡시와 논산시 주민들의 20년 숙원 사업인 동서축 교통망 구축 공사가 첫 삽을 떴다.충남도는 30일 계룡시 종합운동장에서 김태흠 충남지사와 이응우 계룡시장, 백성현 논산시장 등이 참석한 가운데 ‘두마~노성 지방도 확포장공사’ 착공식을 열었다.이번 사업은 계룡시 엄사면에서 논산시 상월면을 잇는 지방도 645호선 구간을 신설하고 개량하는 것이다. 사업비 1703억원 전액 도비로 투입되며 2030년 완공이 목표다.이 도로는 1000억원이 넘는 대형사업이지만, 예산 부족과 조달청 의뢰 방식 제약 등으로 20년간 표류해 왔다. 도는 2023년부터 ‘기술제안 입찰’ 방식을 도입하며 사업 주도권을 되찾아 20년 만에 착공하는 성과를 이뤘다.도로가 개통하면 엄사면~상월면 간 거리가 24㎞에서 9.23㎞로 단축한다. 이동 시간은 28분에서 9분으로 감소한다.고속철도(KTX) 공주역과도 가까워 계룡 시민들이 논산시청이나 대전 방향으로 이동하는 불편함도 해소될 전망이다.김 지사는 “두 지역을 관통하는 이 핵심 교통축이 인적·물적 교류도 획기적으로 증진시키는 촉매제 역할을 할 것”이라고 말했다.계룡 이종익 기자