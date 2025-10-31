미래 바꾸는 여정… 부산, 2028 세계디자인수도 첫걸음

조직위 출범… 디자인 비전 선포

박형준·홍영철 공동 위원장 맡아

이미지 확대 박형준 부산시장이 30일 오후 동구 부산항국제전시컨벤션센터 콘퍼런스홀에서 열린 2028 세계디자인수도 부산 조직위원회 출범식에서 연설하고 있다.

부산시 제공

2025-10-31 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 30일 오후 부산항국제컨벤션센터에서 ‘2028 세계디자인수도 부산 조직위원회’ 출범식을 열었다.조직위는 2028 세계디자인수도 부산 프로젝트를 총괄 조정하고 부산의 디자인 비전 실현의 구심점 역할을 한다.이날 출범식은 부산의 2028 세계디자인수도 선정 이후 첫 공식 행사다. 박형준 부산시장, 안성민 부산시의회 의장, 김석준 부산교육감, 양재생 부산상공회의소 회장, 16개 구군 단체장, 디자인 산업계 관계자 등 400여명이 참석했다.박 시장과 홍영철 고려제강 회장이 공동조직위원장을 맡고 디자인 전문가 등 30명의 위원이 위촉됐다. 출범식에서 시장과 16개 구군 단체장들은 ‘모두를 위한 디자인 도시 부산’ 비전을 시민들과 함께 선포했다.조직위는 ‘미래 부산 디자인단’ 대표 4명에 대한 위촉장도 수여했다. 미래 부산 디자인단은 앞으로 시민 360명을 모집해 디자인 관련 정책·프로그램 제안, 캠페인 참여, 세계디자인수도 부산 홍보 등 다양한 활동을 펼친다.부산시는 내년부터 2028년까지 세계디자인기구(WDO)와 협력해 의무 프로그램 7개와 지역 특화 프로그램, 시민 참여형 디자인 프로젝트를 실행한다.박 시장은 “2028 세계디자인수도 선정은 도시 미래를 바꾸는 거대한 여정의 출발점”이라며 “디자인을 통해 시민의 삶과 행복을 더욱 풍요롭게 하는 디자인 수도로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.부산 구형모 기자