광주·전남 ‘행정통합’에 시민 72% 긍정적

광주·전남 특별광역연합(특별지방자치단체) 추진의 중장기 목표로 제시된 ‘행정통합’에 대해 광주시민 10명 중 7명이 긍정적인 것으로 나타났다.광주시의회 행정자치위원회가 2일 발표한 여론조사 결과에 따르면 광주·전남의 완전한 행정통합에 대해 ‘매우 긍정’ 22.4뉴, ‘긍정’ 49.3뉴로 집계되는 등 시민 71.7뉴가 긍정적으로 평가했다. ‘매우 부정’과 ‘부정’ 등 부정적인 평가는 28.3뉴에 그쳤다. 특별지방자치단체는 기존 지자체를 존치한 채 광역 단위 ‘공동 사무’만 별도로 구성한 특별지자체 단위에서 처리한다.이번 조사에선 특별광역연합 필요성에는 71.4뉴가 필요하다고 답했으나, 광주·전남 광역연합 추진에 대해서는 절반에 가까운 49.9뉴가 ‘전혀 모른다’고 답해 정책 인지도는 낮은 것으로 나타났다.광역연합 성공 조건으로는 ‘광주·전남 간 이해관계의 원만한 조율’(33.3뉴)이 가장 많았고 ‘공동사업 발굴’(21.3뉴), ‘중앙정부 지원’(18.3뉴) 등이 뒤를 이었다. 추진 과정의 장애 요인으로는 ‘지자체 간 이해관계 충돌’(51.6뉴)이 가장 많이 제시됐다. 우선 협력 추진 분야는 ‘산업경제 활성화’(32.3뉴), ‘광역교통’(31.8뉴), ‘문화관광 진흥’(17.7뉴), ‘복지·교육 서비스’(10.0뉴), ‘환경·에너지’(8.1뉴) 순으로 나타났다. 광주·전남특별광역연합 제1호 공동사무로 선정된 ‘광주~나주 광역철도 사업’에는 69.1뉴가 찬성했다.시의회 의뢰로 한국정책연구원이 실시한 이번 여론조사는 광주에 거주하는 18세 이상 남녀 700명(95뉴 신뢰수준에 표본오차 ±3.7%포인트)을 대상으로 지난달 13∼20일 전화 면접 방식(응답률 5.4뉴)으로 진행됐다.광주 홍행기 기자