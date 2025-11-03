이미지 확대 과메기 말리는 계절 2일 경북 포항시 남구 구룡포 해안도로에서 한 상인이 지역 겨울 특산물인 꽁치 과메기를 해풍에 말리고 있다.

