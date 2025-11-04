메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

인천 3연륙교 전망대 ‘세계 최고’ 인증

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2025-11-04 00:48
입력 2025-11-04 00:48

해발 184m·165㎡… 40명 동시 입장

이미지 확대
제3연륙교 전망대
제3연륙교 전망대


인천시는 제3연륙교 전망대가 미국 세계기록위원회(WRC)로부터 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대’로 인증받았다고 3일 밝혔다. 이번 인증은 한국기록원의 검증과 인증을 기반으로 세부 검토 후 확정됐다. 시는 이와 함께 영국 기네스 세계기록도 올해 안으로 인증이 완료될 것으로 본다.

전망대는 내년 초 개통 예정인 제3연륙교 주탑에 설치된다. 아파트 67층 높이인 해발 184.2m로 현재까지 세계에서 가장 높은 것으로 알려진 미국 내로스 교량 전망대(128m)보다 56m가량 높다.

40여명이 동시에 들어갈 수 있는 약 165㎡ 면적의 전망대 사방에는 통유리가 설치돼 맑은 날 남산서울타워, 롯데월드타워 등도 조망이 가능하다. 15인승 엘리베이터를 타고 올라가며 전망대 외곽에는 엣지워크도 만든다. 시는 제3연륙교 개통 시점에 맞춰 전망대 세계기록 인증마크 제막식을 열 계획이다.

유정복 인천시장은 “제3연륙교는 단순한 교량을 넘어 인천의 관광자원으로 전 세계에 알릴 대표적 상징물이 될 것”이라고 말했다. ﻿

강남주 기자
2025-11-04 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기