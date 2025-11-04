메뉴
따뜻한 뜨개옷 입은 가로수

수정 2025-11-04 00:48
입력 2025-11-04 00:48
따뜻한 뜨개옷 입은 가로수 3일 경기 광명시 하안동 하담길 예술의거리의 가로수들이 알록달록한 뜨개옷을 두르고 있다. 초겨울 추위로부터 나무를 보호하고 거리 풍경에 볼거리를 더하기 위한 것이다.
3일 경기 광명시 하안동 하담길 예술의거리의 가로수들이 알록달록한 뜨개옷을 두르고 있다. 초겨울 추위로부터 나무를 보호하고 거리 풍경에 볼거리를 더하기 위한 것이다.

뉴스1
