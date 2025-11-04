이미지 확대 따뜻한 뜨개옷 입은 가로수 3일 경기 광명시 하안동 하담길 예술의거리의 가로수들이 알록달록한 뜨개옷을 두르고 있다. 초겨울 추위로부터 나무를 보호하고 거리 풍경에 볼거리를 더하기 위한 것이다.

뉴스1

2025-11-04 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 경기 광명시 하안동 하담길 예술의거리의 가로수들이 알록달록한 뜨개옷을 두르고 있다. 초겨울 추위로부터 나무를 보호하고 거리 풍경에 볼거리를 더하기 위한 것이다.뉴스1