서울Pn 지방자치 자치뉴스 따뜻한 뜨개옷 입은 가로수 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/11/04/20251104024010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-04 00:48 입력 2025-11-04 00:48 이미지 확대 따뜻한 뜨개옷 입은 가로수 3일 경기 광명시 하안동 하담길 예술의거리의 가로수들이 알록달록한 뜨개옷을 두르고 있다. 초겨울 추위로부터 나무를 보호하고 거리 풍경에 볼거리를 더하기 위한 것이다.뉴스1 3일 경기 광명시 하안동 하담길 예술의거리의 가로수들이 알록달록한 뜨개옷을 두르고 있다. 초겨울 추위로부터 나무를 보호하고 거리 풍경에 볼거리를 더하기 위한 것이다. 뉴스1 2025-11-04 24면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지