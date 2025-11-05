‘수소 안전 거점’ 충북, 첫 삽 뜬 허브센터

청주 오송역 인근서 착공식 거행

준공 땐 관련 시설 6곳으로 늘어

2025-11-05 21면

충북이 수소 안전의 중심지로 뜨고 있다.충북도와 청주시는 4일 청주 오송읍 오송바이오폴리스 지구에서 수소가스 안전 허브센터 착공식을 가졌다.총사업비 255억원이 투입돼 전체면적 5357㎡ 규모로 2027년 상반기 준공 예정이다. 센터는 수소 산업 정책연구, 자문회의 및 세미나 개최 등 수소경제 진흥을 위한 다양한 프로그램을 운영한다. 또한 한국가스안전공사 인재개발부 등 수소 인력 양성을 담당할 센터가 입주한다. 이를 통해 현장실습 중심의 맞춤형 교육과 자격 과정 등을 운영하며 국가 수소 안전 인재 양성의 거점 역할도 하게 된다.도 관계자는 “센터 예정지가 KTX 오송역에서 불과 400m 떨어져 있어 전국 어디서나 빠르게 접근할 수 있다”며 “안전하고 지속 가능한 국내 수소경제 생태계 조성의 전초기지가 될 것”이라고 말했다.센터가 준공되면 충북에 입주하는 수소 안전 기관과 시설은 6곳으로 늘어난다. 충북도는 충북혁신도시에 입주한 한국가스안전공사와 긴밀한 협력관계를 구축해 다양한 기관들을 유치해 왔다. 수소안전뮤지엄과 수소안전아카데미가 충북혁신도시에 둥지를 틀었고, 수소제품시험평가센터는 지난해 3월 음성 성본산업단지에 문을 열었다.음성 금왕산업단지에서 공사가 진행 중인 액화수소검사지원센터는 다음 달 준공식을 가질 예정이다. 충북도는 수소 인력양성 전문기관과 학교 유치도 추진하고 있다.청주 남인우 기자