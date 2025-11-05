메뉴
서부트럭터미널, 첨단 물류단지로

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-05 00:58
입력 2025-11-05 00:58

양천서 기공식… 물류 일괄 처리
25층 건물로 상업 시설도 조성
도로·체육관·주택 등 함께 공급
오세훈 “서남권 랜드마크 추진”

서울시 양천구 신정동 '서부트럭터미널'에 조성될 예정인 '도시첨단물류단지' 조감도. 서울시 제공
서울시 양천구 신정동 ‘서부트럭터미널’에 조성될 예정인 ‘도시첨단물류단지’ 조감도.
서울시 제공


서울 양천구 신정동에 위치한 ‘서부트럭터미널’이 46년 만에 첨단 복합물류단지로 새롭게 태어난다. 2016년 국토교통부가 선정한 ‘도시첨단물류단지’ 시범사업 대상지 6곳 중 처음으로 추진되는 사례다

서울시는 4일 오세훈 서울시장과 지역 주민 등 800여명이 참석한 가운데 ‘서부트럭터미널 도시첨단물류단지’ 기공식을 열고 본격적인 개발에 착수했다고 밝혔다.

시는 총 1조 9000억원을 투입해 사업부지 10만 4000㎡, 연면적 79만 1000㎡ 규모의 지하 7층, 지상 25층 첨단물류단지를 조성한다. 첨단 ICT 기술을 적용한 대형 물류시설을 중심으로 금융·의료·문화·판매시설 등 생활 인프라도 함께 조성해 서남권 대표 복합공간으로 탈바꿈시킬 계획이다.

세부적으로는 자동화 분류 기능과 상품 입고·분류·배송 등 전 과정을 처리하는 풀필먼트(물류 일괄 처리) 시설과 신선식품 보관·포장·가공 등 서비스를 제공하는 콜드체인 시설, 지역 상생형 공유창고 등이 들어선다. 기존 물류 터미널 기능도 시설 지하로 배치해 운영을 이어간다.

지역 경관 개선을 위해 매봉산과 신월산 등 주변 지형과 조화를 이루는 스카이라인을 형성한다. 또 사업지 주변 도로는 1~3차로로 확장하고, 오리로 북단의 단절됐던 도로를 새로 잇는 등 교통 인프라도 개선된다.

더불어 창업기업 입주공간, 창업 상담·지원실, 회의 공간 강당 등을 갖춘 창업지원센터(5421㎡)와 수영장, 피트니스룸, 스쿼시, 실내테니스장 등을 갖춘 신정 체육센터(1만7050㎡)도 신설한다. 이밖에 양질의 도심형 주택 997세대(공공임대 98세대 포함)도 공급해 지역 균형발전에도 기여할 예정이다.

이번 조성사업은 2026년 하반기 착공해 2030년 하반기 준공을 목표로 한다.

4일 터미널 도시첨단물류단지 기공식에서 오세훈 서울시장이 축사를 하고 있는 모습. 뉴시스
4일 터미널 도시첨단물류단지 기공식에서 오세훈 서울시장이 축사를 하고 있는 모습.
뉴시스



오 시장은 “서남권의 대표 랜드마크로 자리 잡을 수 있도록 시민과 소통하며 공사 과정에서도 불편이 없도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다”고 말했다.

유규상 기자
2025-11-05 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
