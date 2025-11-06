경기도의회, 마지막 행정사무감사

내일부터 도·도교육청 등 대상

북부특별자치도·국제공항 쟁점

2025-11-06 20면

경기도의회가 오는 7일부터 20일까지 14일간 ‘2025년도 행정사무감사(행감)’을 벌인다고 5일 밝혔다.감사 대상 기관은 도, 도교육청, 산하 공공기관 등 37곳으로 도의회는 집행부에 6389건의 자료 제출을 요구했다. 행정 사무감사 증인은 833명, 참고인은 14명을 신청했다.주요 현안은 경기북부특별자치도, 경기남부국제공항, 산하기관 이전, 주 4.5일제 시범사업 확대, 경기살리기 통큰세일, 각종 기회소득, 농어촌 기본소득, 민생회복쿠폰, 경기도교육청의 친환경 급식과 디지털교과서(AIDT) 등이 쟁점이 될 전망이다.내년 6월 예정된 제9회 전국동시지방선거를 7개월가량 앞두고 치러지는 마지막 행감인 만큼 집행부와 의회 모두 촉각을 곤두세우고 있다. 경기도의회 국민의힘은 지난달 17일부터 ‘행정사무감사 종합상황실’을 설치해 도정·교육행정 위법·부당 사례, 주요 시책·사업 개선·건의 사항, 예산 낭비 사례 등에 대한 제보를 받고 있고, 더불어민주당 도의원들도 도민 제보창구를 운영하면서 행정사무감사를 준비했다.행감이 끝난 뒤 곧바로 21일부터 새해 예산안을 심의한다. 경기도는 39조 9046억원, 경기도교육청은 22조 9259억원 규모의 새해 본예산을 제출했다.김진경 경기도의회 의장은 개회사를 통해 “이번 정례회는 지난 3년 반 우리의 의정활동이 쌓아온 성과를 점검하고 남은 임기를 어떻게 채워가야 할지 스스로 묻는 시간”이라며 “도민께 약속드린 일들을 끝까지 책임지는 의회, 민생의 숨결을 하나도 놓치지 않는 의회가 돼야 한다”고 말했다.안승순 기자