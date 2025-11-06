세계 정상 사로잡은 전남 농특산물

고흥 유자·관자, APEC 메뉴 등장

보성녹차, 한중 정상 식탁서 주목

2025-11-06 20면

청정한 자연환경 속에서 생산된 전남 농특산물이 세계 각국 정상들의 입맛을 사로잡았다.5일 고흥군에 따르면 지난달 29일 경주에서 열린 한미 정상회담 오찬에서 고흥산 관자가 전채 요리로 제공됐다. 맑고 깨끗한 바다에서 자라 육질이 단단하고 풍미가 뛰어난 관자는 신선한 바다 향과 은은한 단맛의 감칠맛이 특징이다. 같은 날 만찬에서는 디저트로 고흥 유자 소르베가 제공돼 청정 유자의 상큼하고 풍부한 향과 깔끔한 맛을 선보였다. 지난달 31일 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 만찬에서는 국산 쌀과 고흥 유자를 활용해 배혜정도가에서 빚은 ‘호랑이 유자 생막걸리’가 공식 건배주로 등장했다. 5도의 낮은 도수 탁주로 청정해양성 기후 속에서 자란 고흥산 유자 원액을 사용해 그 특징을 최대한 살렸다.공영민 고흥군수는 “한미 정상회담 오찬·만찬과 APEC 공식 만찬에 고흥산 관자와 유자가 사용된 것은 지역 농수산물이 세계적인 수준으로 품질을 인정받은 매우 뜻깊은 사례다”고 말했다.보성군의 대표 특산품 ‘보성녹차’도 1일 APEC 한중 정상회담 만찬에서 중국 전통 디저트인 지마구와 함께 후식으로 제공됐다. 특히 이날 식단에서 ‘보성녹차’는 유일하게 지명이 표기된 지역 브랜드였다.고흥 최종필 기자