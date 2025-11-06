서소문빌딩, 문화·녹지 품은 혁신 업무지구 ‘재탄생’

지하 8층·지상 38층 재개발 착공

강북 첫 클래식 전문 공연장 조성

이미지 확대 서울 중구 서소문로 일대에 조성 예정인 녹지 조감도.

서울시 제공

서울 중구 서소문로에 서울광장의 1.3배에 이르는 녹지와 함께 강북권 최초 ‘클래식 전문 공연장’이 들어선다.서울시는 5일 ‘녹지생태도심 선도 사업 서소문 빌딩 재개발 사업 착공식’을 열고 지난 3년간 서소문 일대 재개발과 함께 추진된 ‘녹지생태도심 재창조’ 정책의 성과를 발표했다. 착공식에는 오세훈 서울시장, 김인제 서울시의회 부의장, 김길성 서울 중구청장, 홍원학 삼성생명 대표이사, 지역 주민 등 150여 명이 참석했다.시는 그동안 녹지생태도심의 일환으로 흩어져 있던 개별지구의 녹지를 ‘하나의 정원’으로 연결하기 위한 도심 녹지공간 통합 조성 계획을 추진해왔다. 서소문빌딩 재개발 사업의 녹지형 개방 공간(보행로 포함)은 당초 8010㎡에서 226% 확대된 1만 8140㎡로 조성된다.현재 서소문 일대를 비롯해 서울역 앞 양동구역, 을지로3가 일대 수표구역 등 36개 지구에서 ‘녹지생태도심 재창조 전략’이 적용된 정비사업이 진행 중이다. 모든 사업이 완료되면 서울광장의 약 8배인 10만㎡(약 3만평) 규모의 대규모 민간 녹지를 새롭게 마련하게 된다.서소문빌딩 재개발 사업(서울역~서대문 1·2구역 1지구)은 중구 순화동 7번지 일대에 지하 8층, 지상 38층 규모의 업무·문화 복합시설을 짓는 도시정비형 재개발로, 2030년 6월 준공을 목표로 한다. 사업이 마무리되면 서소문 일대는 문화와 녹지를 아우르는 혁신 업무지구로 거듭날 예정이다. 사무실 공간은 기존 대비 약 3.5배, 수용 인원은 3배가량 늘어난다.특히 강북권 최초의 ‘클래식 전문 공연장’이 들어선다. 1980년대 개관 이후 음악·무용 등 공연 문화를 이끌어온 호암아트홀은 1100석 규모 클래식 공연장으로 거듭나 도심 서측의 랜드마크로 자리매김할 전망이다.오 시장은 “‘녹지생태도심’ 전략은 규제 완화와 인센티브로 도시에 활력을 불어넣고 녹지를 확보하는 새로운 재창조 모델”이라면서 “서울 전역을 녹색 네트워크로 연결하고 글로벌 녹색도시로 발돋움시키겠다”고 말했다.﻿유규상 기자