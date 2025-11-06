이미지 확대 가을바람 맞는 오징어 5일 오전 제주시 한경면 고산리 자구내포구를 찾은 관광객이 오징어 말리는 풍경을 사진으로 담고 있다.

제주 연합뉴스

