이미지 확대 오늘 입동… 월동 준비 절기상 겨울이 시작된다는 입동을 하루 앞둔 6일 경기 수원시 장안구청 안전건설과 자재창고에서 직원들이 겨울에 사용할 제설함을 세척하고 있다.

연합뉴스

2025-11-07 27면

