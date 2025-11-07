서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘 입동… 월동 준비 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/11/07/20251107027011 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-07 01:02 입력 2025-11-07 01:02 이미지 확대 오늘 입동… 월동 준비 절기상 겨울이 시작된다는 입동을 하루 앞둔 6일 경기 수원시 장안구청 안전건설과 자재창고에서 직원들이 겨울에 사용할 제설함을 세척하고 있다.연합뉴스 절기상 겨울이 시작된다는 입동을 하루 앞둔 6일 경기 수원시 장안구청 안전건설과 자재창고에서 직원들이 겨울에 사용할 제설함을 세척하고 있다. 연합뉴스 2025-11-07 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지