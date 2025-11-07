메뉴
오늘 입동… 월동 준비

수정 2025-11-07 01:02
입력 2025-11-07 01:02
이미지 확대
오늘 입동… 월동 준비
절기상 겨울이 시작된다는 입동을 하루 앞둔 6일 경기 수원시 장안구청 안전건설과 자재창고에서 직원들이 겨울에 사용할 제설함을 세척하고 있다.
연합뉴스


절기상 겨울이 시작된다는 입동을 하루 앞둔 6일 경기 수원시 장안구청 안전건설과 자재창고에서 직원들이 겨울에 사용할 제설함을 세척하고 있다.

연합뉴스
2025-11-07 27면
