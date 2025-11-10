KTX 호남선 10년 만에 17일부터 증편

익산~광주송정역 2편 연장 운행

2025-11-10 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KTX 호남선이 개통 10년 만에 처음으로 증편된다. 2015년 개통 이후 지속돼온 ‘열차 소외’ 논란이 일부 해소될 전망이다.국회 국토교통위원회 소속 정준호 더불어민주당 의원은 최근 페이스북에서 “오는 17일부터 호남선 KTX-산천이 하루 4편 중 상·하행 1편씩, 총 2편이 광주송정역까지 연장 운행된다”고 밝혔다. 정 의원은 “2015년 개통 이후 첫 증편으로 광주·전남의 이동 편의를 높이기 위한 지속적인 노력이 결실을 맺었다”고 설명했다.이에 따라 상행선은 오전 6시 25분 익산역 출발 열차가 오전 5시 52분 광주송정역에서 출발로 바뀌고, 하행선은 오후 9시 9분 용산역 출발 열차의 종착역이 익산(오후 11시 13분)에서 광주송정(오후 11시 44분)으로 변경된다.호남선 KTX는 2005년 분기역이 충북 오송으로 결정되면서 시간과 요금의 불이익을 감수해야 했다. 경부선보다 11년 늦은 2015년에야 개통돼 ‘지역차별의 상징’이라는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.광주 서미애 기자