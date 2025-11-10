보령시, 몽골 울란바토르시와 ‘상생발전’ 맞손

이미지 확대 몽골 울란바토르시에서 업무협약 체결식이 열리고 있다. 보령시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 보령시는 몽골 울란바토르시와 상호 발전적인 협력 관계 증진을 위한 우호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다.이번 협약은 양 도시 간 행정·문화·경제 등 다양한 분야에서 상호 교류로 지속 가능한 발전을 도모하기 위해 마련됐다.협약의 주요 내용은 △전통과 현대가 공존하는 문화·관광 교류 △경제교류 활성화 △학생과 교사 상호 방문 교류 프로그램 운영 △탄소중립 실천과 기후변화 대응 등을 담고 있다.김동일 시장은 “이번 협약은 양 도시가 서로의 강점을 공유하고 미래지향적 관계를 다져가는 첫걸음”이라며 “문화·경제·교육 등 다양한 분야에서 상생 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.보령 이종익 기자