보령시, 몽골 울란바토르시와 ‘상생발전’ 맞손

문화·경제·교육·기후 분야 교류 협력
김동일 시장 “양 도시 강정 공유”
충남 보령시는 몽골 울란바토르시와 상호 발전적인 협력 관계 증진을 위한 우호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 양 도시 간 행정·문화·경제 등 다양한 분야에서 상호 교류로 지속 가능한 발전을 도모하기 위해 마련됐다.
협약의 주요 내용은 △전통과 현대가 공존하는 문화·관광 교류 △경제교류 활성화 △학생과 교사 상호 방문 교류 프로그램 운영 △탄소중립 실천과 기후변화 대응 등을 담고 있다.
김동일 시장은 “이번 협약은 양 도시가 서로의 강점을 공유하고 미래지향적 관계를 다져가는 첫걸음”이라며 “문화·경제·교육 등 다양한 분야에서 상생 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.
보령 이종익 기자
