이미지 확대 물 반 숭어 반 11일 강원 강릉시 한 해변 앞바다에 숭어 떼가 몰려들어 파도 사이를 헤엄치고 있다. 바닷고기지만 민물을 좋아하는 숭어가 산란기를 맞아 민물 플랑크톤이 풍부한 이 해역으로 몰려든 것으로 보인다.

강릉 연합뉴스

2025-11-12 21면

