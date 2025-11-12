서울Pn 지방자치 자치뉴스 물 반 숭어 반 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/11/12/20251112021011 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-12 00:06 입력 2025-11-12 00:06 이미지 확대 물 반 숭어 반 11일 강원 강릉시 한 해변 앞바다에 숭어 떼가 몰려들어 파도 사이를 헤엄치고 있다. 바닷고기지만 민물을 좋아하는 숭어가 산란기를 맞아 민물 플랑크톤이 풍부한 이 해역으로 몰려든 것으로 보인다.강릉 연합뉴스 11일 강원 강릉시 한 해변 앞바다에 숭어 떼가 몰려들어 파도 사이를 헤엄치고 있다. 바닷고기지만 민물을 좋아하는 숭어가 산란기를 맞아 민물 플랑크톤이 풍부한 이 해역으로 몰려든 것으로 보인다. 강릉 연합뉴스 2025-11-12 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지