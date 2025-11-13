이미지 확대 제주 취나물 수확 한창 12일 오전 제주시 애월읍의 한 밭에서 농민들이 취나물을 수확하고 있다. 제주도는 날씨가 따뜻해 겨울철에도 취나물을 재배할 수 있다.

제주 연합뉴스

