서울Pn 지방자치 자치뉴스 제주 취나물 수확 한창 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/11/13/20251113020013 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-13 00:27 입력 2025-11-13 00:27 이미지 확대 제주 취나물 수확 한창 12일 오전 제주시 애월읍의 한 밭에서 농민들이 취나물을 수확하고 있다. 제주도는 날씨가 따뜻해 겨울철에도 취나물을 재배할 수 있다.제주 연합뉴스 12일 오전 제주시 애월읍의 한 밭에서 농민들이 취나물을 수확하고 있다. 제주도는 날씨가 따뜻해 겨울철에도 취나물을 재배할 수 있다. 제주 연합뉴스 2025-11-13 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지