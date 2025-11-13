“10분 공세권 이끈다”…당진 ‘거산공원’ 조성 본격화

이미지 확대 충남 당진시 )거산공원 대상지. 시 제공

이미지 확대 거산공원 기본 계획도. 시 제공

충남 당진시가 동남 생활권 대표 공원이자 ‘10분 공세권’을 목표로 추진하는 거산공원 조성사업을 본격화 한다.시는 거산공원 조성 사업 실시설계를 위해 13일 사업계획 공유와 주민 의견 수렴을 위한 주민설명회를 열었다.거산공원은 구릉지 숲을 활용한 지역 거점공원이다. 도심 생활권에서 자연까지 10분 이내 거리를 위한 ‘공세권’ 조성이 목표다.이번 사업은 ‘농촌공간 정비사업’과 연계해 거산공원 부지 2만 3451㎡에 농촌공간 정비사업 2만 8955㎡를 더해, 총 5만 2406㎡(약 1만 6000평) 규모의 ‘광역지역커뮤니티공간’으로 조성한다.공원은 ‘건강한 도시여가 환경·즐기는 숲속 산림여가·함께하는 도농 여가기반’을 주제로 △건강·운동을 위한 ‘웰니스숲(Wellness Forest)’ △광장·만남 장소 ‘블루 스퀘어(Blue Square)’ △창의적 놀이 공간 ‘플레이힐(Play Hill)’ 등을 조성한다.시는 2026년 상반기 문화재 발굴 조사·실시계획 인가 등 행정절차를 마친 뒤 2027년 상반기 준공을 목표로 추진한다.시 관계자는 “농촌공간정비사업과의 연계를 통해 도농이 함께하는 광역 커뮤니티의 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.당진 이종익 기자