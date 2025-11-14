이미지 확대 적십자회비 새달부터 집중 모금 13일 경기 수원시 권선구 대한적십자사 경기도지사에서 직원들이 다음달 1일부터 시작되는 적십자회비 집중모금 기간을 앞두고 지로용지를 정리하고 있다.

연합뉴스

2025-11-14 27면

