10년 멈춘 용산국제업무지구 27일 ‘첫 삽’

서울 ‘도시공간 대개조’ 본격 시동
이번 사업은 서울시 ‘도시공간 대개조’의 핵심으로, 용산 일대의 입지적 잠재력을 극대화해 서울역·용산역·한강변 축을 하나로 잇는 ‘입체복합수직도시’ 비전을 구현하는 초대형 개발이다.
45만 6000㎡ 규모로, 도로·공원 등 부지 조성을 2028년까지 마치고 2030년 기업과 주민 입주를 목표로 한다. 시는 지난해 개발계획 발표 이후 관련 절차를 이행했으며, 20일 ‘구역 지정·개발계획 변경 및 실시계획인가’ 고시가 완료되면 착공 준비가 끝난다.
국제업무·업무복합·업무지원 3개 구역으로 구성된 지구는 업무·주거·여가가 도보권에서 해결되는 ‘콤팩트시티’를 지향한다. 시는 조성 이후 연간 1만 2000명 고용과 3조 3000억원 생산 유발 효과를 예상한다.
임창수 시 미래공간기획관은 “서울을 세계 5대 글로벌 도시로 도약시키는 결정적 계기가 될 것”이라고 말했다.
=
유규상 기자
2025-11-17 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지