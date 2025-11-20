‘가로 쓰레기통’ 늘렸더니… 서울 거리 더 청결해졌네

2023년 4656개 → 올해 7085개로

내년에도 470개 추가 설치 예정

관광객·유동인구 많은 지역 집중﻿

“관리 더 쉽고 쓰레기 감축 선순환”

이미지 확대 서울시 중구 서울지하철 1·2호선 서울시청역 출구 앞에 설치된 서울형 쓰레기통. 서울시는 거리 미관을 위해 유동인구가 많은 곳을 중심으로 가로 쓰레기통을 추가 설치해왔다.

2025-11-20 24면

서울시가 깨끗한 거리 첫 인상을 위해 가로 쓰레기통을 늘리고 있다. 새로운 디자인의 서울형 쓰레기통 디자인도 추가됐다. 서울시 관계자는 18일 “쓰레기 수수료 종량제 시행 이후 크게 줄었던 가로 쓰레기통을 지난 3년간 매년 추가한 결과 깨끗한 거리 만들기에 큰 도움이 됐다”고 했다.가로 쓰레기통은 지난 2023년 6월 기준 4656개였지만 매년 추가해 올해 말에는 7085개까지 설치될 예정이다. 내년에도 470여개를 새로 만든다. 특히 관광객이 많이 몰리거나 유동인구가 많은 지역 집중적으로 설치했다. 승하차 인원이 많은 시내버스 정류소, 지하철 출입구 등 무단투기가 많았던 지역을 우선 고려했다. 2018년부터 시내버스 안전 운행을 위해 일회용 컵을 들고 타지 못하면서 버스 정류장 인근 쓰레기통 설치 필요성도 높아졌다.반면 생활폐기물을 무단으로 투기할 수 있는 일반 주택가 거리에는 설치하지 않았다. 걷기 편한 거리에 방해가 될 수 있는 곳도 제외됐다.관리를 맡은 각 자치구는 쓰레기 수거뿐만 아니라 겉면의 오염을 1일 1회 세척하고, 관광지역은 야간에 추가로 수거하고 있다. 환경공무관과 365청결기동대를 대상으로 쓰레기통 관리 담당을 지정했다. 시는 가로 쓰레기통 운영 실적을 도시청결도 종합 평가에 반영했다. 강남역 일대 번화가가 있는 강남구는 25개 자치구 중 유일하게 1000개가 넘는 쓰레기통을 운영하고 있다.서울의 한 관광특구에서 일하고 있는 365 청결기동대 소속 김모씨는 “유동인구가 많은 거리의 특성상 한번 쓰레기가 길가에 놓이기 시작하면 순식간에 쌓이기 마련인데 가로 쓰레기통이 설치되어 있으면 관리가 한결 수월하다”고 했다.지난해 공개된 서울형 가로 쓰레기통은 투입구를 키워 쓰레기 버리기와 수거가 쉬운 디자인을 입었다. 멀리서도 쉽게 인지할 수 있는 경쾌한 색감으로 쓰레기통의 부정적인 이미지를 덜어낼 수 있도록 친근한 이미지도 표현했다. 올해까지 246개 서울형 쓰레기통 설치를 완료할 계획이다.서울시 내 가로 쓰레기통은 쓰레기 수수료 종량제가 도입된 1995년 7607개였지만 무단투기 논란으로 2007년 3707개까지 줄었고, 다시 2019년 6940개까지 늘었다가 감소했었다. 시 관계자는 “시민 편의를 위해 거리 쓰레기통과 쓰레기양 감축의 선순환 모델을 만들고 있다”며 “깨끗한 거리를 위해 시민들의 작은 습관과 참여가 가장 큰 힘이 된다”고 강조했다.﻿글·사진 서유미 기자