박채아 경북도의회 교육위원장 “기본은 지키고 존중은 더하고… 교육청 조직문화 개선 필요”

“규율과 존중의 균형, 건강한 경북교육의 토대 되길”

이미지 확대 2025 경북도교육청 행정사무감사에서 질의하는 박채아 위원장. 경북도의회 제공

경북도의회 교육위원장 박채아 도의원(경산, 국민의힘)은 2025 경북도교육청 행정사무감사에서 “정상적 조직 운영을 위한 최소한의 원칙을 세우자”라며 “경북교육청 구성원의 ‘규율 준수 의식 기본 확립’과 균형적이지 못한 업무 쏠림에 ‘관리자의 조정 권한·책임’을 명확히 해야 한다”고 주장했다.박 위원장은 지난 19일 도교육청 행정사무감사 질의를 마무리하며 “MZ세대로 대표되는 젊은 세대의 성향, 특성을 조직 환경에 반영하고 변화해야 하는 것에 동의하고 바른 방향이라고 생각하지만, 변화를 요구하는 세대의 주장이 불균형적으로 강하게 반영되어 마치 원칙이 잘못된 것처럼 비춰지는 오류는 경계해야 한다”라는 취지의 발언을 이어갔다.19일 뿐만 아니라 박 위원장은 약 20일간의 경북도교육청 행정사무감사를 통해 느슨해지는 민선 8기 임기 말년 공직기강 해이를 경계하기 위한 취지로 주장을 이어왔다.박 위원장 발언의 의미를 짚어보자면 경북교육청 모든 구성원이 본인의 자리에서 본연의 임무에 최선을 다하는 것이 기본이며, 조직 내 드러나는 갈등, 직장 내 괴롭힘 사안 등을 제도적 신고-처벌에만 의존하지 말고, 상호 존중하고 화합하는 조직문화 형성을 통해 자정 기능을 갖추자는 의미로 해석된다.또한 박 위원장은 “경북교육청 본청 및 산하기관 등 조직 내 업무 불균형, 쏠림현상에 대해서는 각 기관장과 부서장에게 부여된 법적 권한으로, 조정하는 것이 바람직한 권한 행사라고 생각한다”라며 조직관리에 기관장들이 책임감과 사명감을 가지고 임해줄 것을 주문했다.한편, 박 위원장은 최근 일부 언론에서 제기된 ‘경북교육위원장의 갑질 옹호 논란’에 대해 의도적 프레이밍에 강한 유감을 표명했으며 “직장 내 괴롭힘 사안 종결 유형의 불인정률이 높아질수록 ‘직장 내 괴롭힘=무고’라는 프레임으로 변질될 수 있다는 것을 유념해서 부작용을 사전에 방지하자는 의미”라고 설명했다.끝으로 박 위원장은 “새 정부 기조에서도 공직기강 확립을 강조한 것과 맞춰, 공직사회의 조직 활성화, 활력 개선을 위한 전제조건은 기본적인 공직기강 확립에서부터 시작되는 것”이라며 “원칙을 준수하는 조직에 자율성을 부여할 수 있고 부작용이 없을 것”이라고 의견을 밝혔다.온라인뉴스팀