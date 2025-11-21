2028년까지 789만㎡에 공원 10개·아파트 1만 2000가구 조성

광주 민간공원 특례사업 결실

광주 지역 장기 미집행 도시계획시설을 도시공원으로 조성하는 ‘민간공원 특례사업’이 결실을 맺고 있다.광주시는 지난 3월 북구 신용동에 조성된 신용근린공원에 이어 21일 서구 마륵동 마륵근린공원이 조성 공사를 마무리하고 시민의 품으로 돌아간다고 20일 밝혔다.광주시는 2028년까지 총 789만㎡ 부지에 10개 공원과 비공원 시설(아파트)이 순차적으로 들어설 것으로 전망하고 있다. 도시공원의 경우 내년 2월 운암산(북구 동림동), 5월에는 중앙2(서구 풍암동·남구 주월동), 그리고 8월에는 일곡(북구 일곡동·양산동) 공원이 공사를 마무리하고 시민들에게 새롭게 선보일 예정이다.이어 11월에는 송암(남구 송하동·행암동), 그리고 12월에는 중외(북구 운암동) 공원이 완공된다. 2027년 6월에는 중앙1(서구 금호동·화정동)과 수랑(광산구 소촌동·우산동) 공원이 조성 공사를 끝내고 시민들을 맞는다.민간공원 특례사업을 통해 각각의 공원 내에 조성되는 아파트도 속속 모습을 드러낸다. 다음달 중순 마륵공원 내 마륵위파크아파트가 준공되는 데 이어 내년 7월에는 중앙2공원, 10월에는 일곡공원, 그리고 12월에는 중외공원 내 아파트가 각각 완공될 예정이다. 2027년 4월 봉산, 6월 중앙1·운암산, 10월 송암, 그리고 2028년 5월 수랑공원을 끝으로 아파트 공사도 마무리된다.전체적으로 광주 지역 장기 미집행 도시계획시설 789만 4000㎡의 90.4뉴인 713만 3000㎡가 공원으로 조성돼 광주시로 소유권이 이전되고, 남은 9.6뉴인 76만 1000㎡에는 아파트가 총 1만 2000가구 들어설 예정이다.광주 홍행기 기자