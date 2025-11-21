서울Pn 지방자치 자치뉴스 한국에서 일자리 찾는 외국인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/11/21/20251121027011 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-21 00:18 입력 2025-11-21 00:18 이미지 확대 한국에서 일자리 찾는 외국인 20일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2025 외국인 취업·채용 박람회’를 찾은 한 구직자가 안내책자를 살펴보고 있다.연합뉴스 20일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2025 외국인 취업·채용 박람회’를 찾은 한 구직자가 안내책자를 살펴보고 있다. 연합뉴스 2025-11-21 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지