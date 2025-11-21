메뉴
서울시설공단, '아리수 누비씨 카카오톡 모바일 챗봇' 출시

서유미 기자
수정 2025-11-21 11:54
입력 2025-11-21 11:53

수도 공사 관련 법령·절차 모바일서 확인

이미지 확대
서울시설공단 ‘아리수 누비씨’ 챗봇 서비스. 서울시 제공
서울시설공단은 상수도 공사에 필요한 법령, 절차 등을 모바일에서 확인할 수 있는 ‘아리수 누비씨 카카오톡 모바일 챗봇 서비스’를 출시했다고 21일 밝혔다.

상수도 공사 관련 법령과 절차뿐만 아니라, 기계·전기 등 다양한 시설공사 업무에 필요한 행정 및 실무 정보를 검색하는 데에도 도움이 될 수 있다. 특히 현장에서 다양한 공사 기준을 즉시 확인할 수 있어, 현장 실무자들이 유용하게 활용할 수 있다.

카카오톡에서 ‘아리수 누비씨’를 검색해 친구 추가만 하면 바로 이용할 수 있다. 키워드 검색과 쉬운 메뉴 선택 방식으로 공사 단계별 필요한 정보를 간편하게 확인할 수 있다.

챗봇에서는 ▲건설산업기본법, 지방계약법 등 주요 법령 ▲착공, 시공, 준공 단계별 제출 서류 ▲설계 변경 시 필요한 자료 및 검토 기준 등을 지원한다.
한국영 서울시설공단 이사장은 “아리수 누비씨 챗봇은 상수도 공사를 비롯해 기계·전기 등 시설공사 전반에 적용할 수 있는 실용적 정보 플랫폼”이라고 말했다.

서유미 기자
