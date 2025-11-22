경북도의회 ‘경상북도 드론산업 활성화 방안 연구회’, 연구용역 최종보고회 개최

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 의원연구모임인 ‘경상북도 드론산업 활성화 방안 연구회’(대표 임병하 의원)는 지난 21일 도의회 다목적실에서 ‘경상북도 드론산업 활성화 방안 연구 용역’ 최종보고회를 개최했다.이번 보고회는 지난 7월 착수 이후 중간보고회를 통해 연구 방향을 점검한 데 이어, 경북 드론산업의 경쟁력 강화와 정책 적용 전략을 구체적으로 제시하는 자리로 마련됐다.연구용역을 수행한 경북연구원 박선율 박사는 최종보고에서 농업, 소방·안전, 관광레저, 군사·방위, 산업물류 등 경북 주요 산업 분야별 드론 활용 방안을 제안했다.특히 ▲산업별 드론 활용 기술확보 및 제품화, ▲공공부문 연계 드론 활용 수용 확대, ▲지속가능 성장기반 구축, ▲산·학·연·관 협력체계 구축 및 활성화 등을 핵심 내용으로 하는 드론산업 활성화 실행전략을 제시했다.임병하 대표의원은 “이번 연구용역 결과를 바탕으로 드론산업 육성을 위한 구체적 정책 수립에 적극 반영하겠다”며 “지속적인 연구와 제도 마련을 통해 경상북도를 대한민국 드론산업의 선도 지역으로 발전시키겠다”고 밝혔다.한편, ‘경상북도 드론산업 활성화 방안 발전연구회’는 임병하 대표의원을 비롯해 김경숙, 김용현, 김홍구, 박창욱, 윤철남 의원 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 경북 드론산업의 미래전략 마련을 위한 연구 활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.온라인뉴스팀