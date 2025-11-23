실물 기후동행카드, 휴대폰 뒷면에 대면 모바일 앱에서 충전

이미지 확대 사진은 기후동행카드 본사업 시작을 하루 앞둔 지난해 6월 30일 오전 서울 5호선 광화문역에 붙은 기후동행카드 홍보물.



연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

직접 지하철역을 방문해야 충전과 환불이 가능했던 서울시의 실물 기후동행카드가 모바일앱으로도 충전할 수 있게 됐다.서울시는 오는 25일부터 모바일티머니 앱을 통한 실물 기후동행카드 통합관리를 시작한다고 23일 밝혔다. 앱을 실행하고 ‘실물 기후동행카드 조회/충전’ 메뉴를 선택한 후 카드를 휴대전화 뒷면에 접촉하면 카드가 자동으로 인식돼 신용·체크카드나 오픈뱅킹을 통해 충전할 수 있다.안드로이드폰과 아이폰 모두 가능하다. 한 달의 이용 기간을 채우기 전에 카드 잔액을 환불하거나, 따릉이·한강버스가 포함된 다른 권종으로 바꾸기 위한 환불도 간편해진다.그동안 실물 기후동행카드 환불은 지하철 역사를 찾아 무인 충전기에서 직접 사용정지 처리 후 환불 절차를 거쳐야 했지만, 이제는 티머니 앱에서 바로 정지할 수 있다. 바쁜 출퇴근 시간 또는 환승 대기 중에도 빠르고 쉽게 충전 등을 할 수 있게 돼 시민 편의가 한층 향상될 것으로 보인다.무제한 대중교통 정기권인 기후동행카드는 2024년 1월 출시 이후 누적 충전 1615만건을 돌파했다. 여장권 시 교통실장은 “서비스를 지속적으로 개선해 대중교통 이용 편의를 높이겠다”고 말했다.서유미 기자