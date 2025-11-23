메뉴
실물 기후동행카드, 휴대폰 뒷면에 대면 모바일 앱에서 충전

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-11-23 19:57
입력 2025-11-23 19:57
이미지 확대
사진은 기후동행카드 본사업 시작을 하루 앞둔 지난해 6월 30일 오전 서울 5호선 광화문역에 붙은 기후동행카드 홍보물. 연합뉴스
사진은 기후동행카드 본사업 시작을 하루 앞둔 지난해 6월 30일 오전 서울 5호선 광화문역에 붙은 기후동행카드 홍보물.

연합뉴스


직접 지하철역을 방문해야 충전과 환불이 가능했던 서울시의 실물 기후동행카드가 모바일앱으로도 충전할 수 있게 됐다.

서울시는 오는 25일부터 모바일티머니 앱을 통한 실물 기후동행카드 통합관리를 시작한다고 23일 밝혔다. 앱을 실행하고 ‘실물 기후동행카드 조회/충전’ 메뉴를 선택한 후 카드를 휴대전화 뒷면에 접촉하면 카드가 자동으로 인식돼 신용·체크카드나 오픈뱅킹을 통해 충전할 수 있다.

안드로이드폰과 아이폰 모두 가능하다. 한 달의 이용 기간을 채우기 전에 카드 잔액을 환불하거나, 따릉이·한강버스가 포함된 다른 권종으로 바꾸기 위한 환불도 간편해진다.

그동안 실물 기후동행카드 환불은 지하철 역사를 찾아 무인 충전기에서 직접 사용정지 처리 후 환불 절차를 거쳐야 했지만, 이제는 티머니 앱에서 바로 정지할 수 있다. 바쁜 출퇴근 시간 또는 환승 대기 중에도 빠르고 쉽게 충전 등을 할 수 있게 돼 시민 편의가 한층 향상될 것으로 보인다.
무제한 대중교통 정기권인 기후동행카드는 2024년 1월 출시 이후 누적 충전 1615만건을 돌파했다. 여장권 시 교통실장은 “서비스를 지속적으로 개선해 대중교통 이용 편의를 높이겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
