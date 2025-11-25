부산 수영만 요트경기장, 40년 만에 재개발 본궤도

2025-11-25 29면

부산 수영만 요트경기장이 조성된 지 40년 만에 전면 재개발에 착수했다.부산시는 24일 해운대구 수영만 요트경기장에서 재개발 민간투자 사업 착공식을 열었다.1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽 요트 경기장으로 건립된 수영만 요트경기장은 2008년 민간투자 사업 제안 접수를 시작으로 재개발이 추진됐다. 2014년 3월 부산시와 사업 시행자인 ‘아이파크마리나’가 실시협약을 처음 체결했지만 호텔을 짓는 안이 주민반발과 행정소송에 휘말리면서 장기 표류해 왔다.이날 착공으로 본궤도에 오른 재개발 사업은 총사업비 1584억원 규모로 2027년 준공이 목표다. 최신식 계류시설 567척(해상 317척·육상 250척), 요트 전시장, 요트클럽 하우스, 복합문화·상업시설, 시민 친수공간으로 조성된다. 부산시는 ﻿지역경제 활성화와 일자리 창출은 물론 ﻿세계적인 해양레저 도시로 도약하는 계기가 될 것으로 기대한다.부산 구형모 기자