APEC 효과로 외국인 방문객 급증… 경주, 문화·관광 투자 대폭 늘린다

보문관광단지, 1000억 들여 정비

‘APEC 문화전당’도 2028년 완공

2025-11-26 21면

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의로 경북 경주 관광 훈풍이 집중 투자로 불어갈 전망이다.경주시는 한국관광데이터랩 통계 기준 지난달 1일부터 지난 4일까지 경주를 찾은 외지인 방문객은 589만 6309명으로, 지난해 같은 기간(479만 8838명)보다 22.8% 증가했다고 25일 밝혔다. 특히 외국인 방문객은 20만 6602명으로 지난해 같은 기간 15만 2363명보다 35.6% 늘었다.APEC 정상회의 주요 무대인 경주화백컨벤션센터(HICO)가 있는 보문관광단지도 관광 활기를 띠고 있다. APEC 상징조형물이 조성된 호반광장과 보문호 산책로, 경주월드, 경주엑스포대공원 전시관 등이 대표적이다.이에 경북도는 포스트 APEC을 통한 문화·관광 전략사업 투자로 효과를 극대화할 계획이다. 우선 1975년 조성된 보문관광단지를 글로벌 관광허브로 재창조하는 대규모 리노베이션에 나선다. 내년부터 2030년까지 1000억원을 투입해 전면 재정비할 계획이다. 인공지능(AI)·디지털 관광콘텐츠 도입 등을 통해 스마트 관광단지로 탈바꿈한다.APEC 21개국을 하나로 잇는 문화외교 플랫폼을 실현하기 위한 ‘APEC 문화전당’도 건립한다. 2028년까지 총 430억원을 들여 3층 규모로 건립해 국가 간 협력회의, 국제 문화축전 등 문화외교 허브로 운영할 예정이다.이철우 경북지사는 “포스트 APEC 전략을 통해 문화교류 허브이자 대한민국 대표 문화관광 거점으로 자리매김할 것”이라며 “APEC이 남긴 유산이 지속 가능한 성장동력이 되도록 준비하겠다”고 했다.﻿경주 김형엽 기자