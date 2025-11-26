한강버스 타고 ‘미디어아트 야경’ 즐긴다

한강대교 ‘아뜰리에 노들’ 28일 개장

미디어파사드 통해 작품 상영·전시

이미지 확대 서울 노들섬 남단 한강대교 하부에 조성된 ‘아뜰리에 노들’.

서울시 제공

서울시는 한강 중심부 노들섬 남단 한강대교 하부에 공공 미디어아트 전시플랫폼 ‘아뜰리에 노들’을 조성하고 이달 28일 개장한다고 25일 밝혔다.개장 전시는 내년 2월 28일까지 매일 오후 5시부터 10시 사이에 운영된다. 아뜰리에 노들은 한강대교 다리 벽면과 바닥면을 활용해 만든 미디어아트 플랫폼이다. 대형 미디어파사드에서 다양한 작품을 상영한다. 노들 글로벌 예술섬 프로젝트의 토마스 헤더윅 ‘소리풍경’ 비전의 연장선상이다. 특히 한강버스 운항 시간에 맞춘 타깃 전시와 인공지능(AI) 도슨트를 통해 선상에서도 쉽게 전시를 감상할 수 있도록 했다.개장 전시는 서울의 핵심 가치인 예술·동행·매력을 중심으로 세 가지 주요 섹션으로 구성된다. 예술 섹션에서는 서효정, 양민하, 정윤수 등 국내 대표 미디어 아티스트가 참여한다. 도시의 흐름과 한강의 생동감을 각기 다른 알고리즘과 입자 기법으로 재해석한 ‘미디어 스케이프’를 선보인다. 동행 섹션인 ‘모멘트 서울’은 서울 상징 캐릭터 해치와 친구들이 한강버스를 타고 서울의 명소를 유람하는 애니메이션 ‘해치와 서울나들이’로 구성됐다. 특히 한강버스를 타고 이동하며 전시를 관람할 수 있도록 운항시간을 배려해 운영한다. 전시는 회차별 30분씩 10회 운영된다. 관객들은 노들섬을 통과하는 여의도∼압구정 노선에서 일부 운항 시간 동안 아뜰리에 노들의 전시를 관람할 수 있다.﻿서유미 기자