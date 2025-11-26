메뉴
서대문구-서울시교육청 ‘서대문교육협력특화지구’ 업무협약

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-11-26 21:36
입력 2025-11-26 21:36
이미지 확대
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 25일 서울시교육청과 서대문교육협력특화지구 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 25일 서울시교육청과 서대문교육협력특화지구 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다.

서대문구 제공


서울 서대문구는 지난 25일 홍제폭포 복합문화센터 2층에서 서울시교육청과 ‘서대문교육협력특화지구’ 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 업무협약은 서대문구와 서울시교육청이 상호 긴밀한 협력을 통해 학생들의 미래 역량을 강화하고 서대문구-학교-교육지원청 간 협력 구조를 체계화하기 위해 이뤄졌다.

구는 2024년 서울서베이에서 교육환경 만족도 ‘자치구 종합 1위(공교육 1위, 사교육 1위)’를 기록하며 교육도시로서의 경쟁력을 입증한 만큼 이번 협약을 통해 지역 특색을 살린 교육 지원 체계를 더욱 공고히 한다는 목표다.

협약에 따라 서대문구와 서울시교육청은 ▲지역 특색사업 운영 ▲지역사회 연계 교육 내실화 ▲학생맞춤통합지원 체계 구축 ▲지역 교육발전 기반 조성 등을 위해 협력한다.
이성헌 서대문구청장은 “서울시교육청과의 업무협약을 계기로 어린이와 청소년이 200% 행복한 미래교육도시 서대문구를 위해 특화사업 발굴과 지원에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

서유미 기자
