“전남 산업 정책 아우르는 컨트롤타워 역할 충실할 것”

오익현 전남테크노파크 원장

오익현 전남테크노파크 원장

2025-11-27 24면

“전남의 기업지원을 위해 설립된 기술혁신 기관의 취지에 맞게 정책 개발과 기업 육성을 통해 지역경제 활성화와 지역산업 선순환 생태계를 선도하는 데 심혈을 기울이겠습니다.”지난 2022년 제7대 원장으로 취임해 2년의 임기를 성공적으로 마친 뒤 제8대 원장으로 연임하며 전남테크노파크를 이끄는 오익현 원장은 26일 서울신문과의 인터뷰에서 “전남 산업의 중요한 정책과 사업을 아우르는 컨트롤타워 역할에 충실하겠다”며 이같이 강조했다.오 원장은 “전남은 고흥 나로우주센터를 중심으로 한 우주발사체 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있고, 한화에어로스페이스가 순천에 우주발사체 단조립장을 설립하는 등 발사체의 핵심 생산 기지로 육성되고 있다”며 “우주항공청·산업통상자원부 등과 긴밀히 협력해 우주 발사체 특화 거점으로의 명성을 확고히 하도록 힘쓰겠다”고 말했다.이어 그는 “지난 5월 고흥군에 발사체 시험 인프라 시설인 우주발사체 종합 시험장을 준공한 민간 우주기업 ㈜이노스페이스가 자체 제작한 첫 민간 상업 발사체를 활용한 ‘한빛-나노’스페이스워드 미션발사를 계획하고 있을 정도로 전남은 우주항공과 연관 있는 지역이다”고 설명했다오 원장은 “변화와 혁신을 주도할 수 있는 진취적 인재를 발굴하고, 이들이 리더십을 발휘할 수 있는 환경을 조성하면서 창의성과 자율성이 높아가고 있다”며 “활기차고 역동적인 조직 문화를 통해 구성원들이 지역 산업 혁신에 앞장서도록 더 힘쓰겠다”고 힘줘 말했다.순천 최종필 기자