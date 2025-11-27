박순범 경북도의원, 경북 도내 시군 소방서에 ‘상시 안전체험관’ 들어서

눈으로 보는 안전은 끝났다! ‘몸으로 익히는’ 경북형 안전체험관 온다

“‘골든타임’ 솔루션, 재난 대응, 책상 말고 현장에서”

경북도의회 건설소방위원회 박순범 위원장(칠곡2, 국민의힘)은 제359회 경북도의회 제2차 정례회에서 ‘경북도 소방서 안전체험관 설치 및 운영에 관한 조례안’을 대표발의해 27일 건설소방위원회 심사를 통과했다.이번 조례안은 기후 변화와 사회적 요인으로 인해 재난의 유형이 복잡하고 대형화됨에 따라, 도민의 안전의식을 높이고 실제 위기 상황에서의 대응 역량을 확보하기 위해 마련됐다.특히 기존의 대형 체험관 중심 교육에서 벗어나, 도민들이 쉽게 접근할 수 있는 일선 시군 소방서 단위에 소규모 안전체험관을 설치·운영할 수 있는 제도적 기반을 조성했다는 데 큰 의의가 있다.이를 통해 원거리 이동 없이 거주지 인근 소방서에서 상시적인 안전 체험 교육을 받을 수 있게 되어, 도민들의 안전 교육 사각지대를 해소하고 생활 밀착형 안전 문화가 정착될 것으로 기대된다.주요 내용은 ▲소방서 내 안전체험관 설치 및 운영 근거 ▲소방서 내 안전체험관 설치 및 운영 근거, ▲체험관 운영에 필요한 비용 지원 등에 관한 사항 등을 포함하고 있다.박 위원장은 “재난을 예방하고 대응하는 가장 효과적인 수단은 교육이며, 특히 생활권 기반의 체험형 안전교육이 반드시 필요하다”면서 “이번 조례 제정을 통해 도민들이 언제든 가까운 곳에서 몸으로 직접 익히는 실전형 안전 교육을 받을 수 있게 되어, 더 안전한 경북을 만드는 튼튼한 토대가 될 것”이라고 밝혔다.이번 조례안은 오는 12월 19일 본회의 의결을 앞두고 있으며, 시행 시 경북도 안전체험교육의 표준화 및 지역 간 격차 해소에 크게 기여할 것으로 전망된다.온라인뉴스팀