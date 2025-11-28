119 오기 전 응급처치… 장성 ‘골든타임 수호대’

이미지 확대 지난 24일 장성군 가족행복센터에서 ‘골든타임 수호대’ 위촉식 및 발대식이 열렸다.

장성군 제공

2025-11-28 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 장성군이 주민들 생명을 스스로 지키는 ‘골든타임 수호대’를 창설하고 응급의료 체계 구축과 활동에 나섰다.군은 김한종 장성군수를 비롯한 지역 관계자들과 주민들이 참석한 가운데 지난 24일 가족행복센터에서 골든타임 수호대 위촉식과 발대식을 가졌다고 27일 밝혔다.22명의 여성의용소방대원들로 구성된 골드타임 수호대는 응급상황 발생 시 구급차가 도착할 때까지 생명을 구할 수 있는 시간(골든타임)을 확보한다. 주민들에게 심폐소생술, 자동심장충격기 사용법, 응급상황 대처 요령 등도 교육한다. 골든타임 수호대는 군이 추진 중인 ‘우리마을 응급안전망 구축사업’의 하나로 결성됐다.김 군수는 “앞으로도 지역사회 응급안전망을 한층 촘촘하고 단단하게 구축해 군민의 생명을 지키고 누구나 안심하고 살 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 강조했다.장성 임형주 기자