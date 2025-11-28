경북도의회 건설소방위, 2026년 본예산안 계수조정 심사

총 22억 2740만원 삭감, 예산의 투명성과 재정 건전성 높여

경북도의회 건설소방위원회(위원장 박순범)는 지난 27일 상임위원회 회의를 열어 소방본부 소관 2026년도 본예산안과 조례안 3건을 심사한 후 위원회 소관 전체 내년도 예산안에 대한 계수조정을 실시했다.26일과 27일 양일간 공항투자본부, 건설도시국, 소방본부에 대한 2026년도 본예산안 심사를 거쳐 총 22억 2740만원을 삭감했다. 부서별 삭감금액은 공항투자본부 17억 540만원, 건설도시국 5억원, 소방본부 2200만원이다.이번 예산안 심의에서는 투자심사 절차를 거치지 않은 예산편성, 불요불급한 예산, 과다하게 편성된 예산에 대해 과감히 삭감․조정함으로써 예산의 투명성과 재정 건전성을 높였다는 평가를 받고 있다.이날 소방본부 내년도 예산안 심사에서 박순범 건설소방위원장(칠곡2)은 현재 추진중인 울릉소방서, 포항북부소방서, 칠곡소방서 신축사업 등이 차질 없이 추진될 수 있도록 해줄 것을 당부했다. 또한 재난 대응에 따른 동원 급식비 지급과 소방본부에 소방준감 직급 신설을 위해 소방청 등에 건의해 줄 것을 주문했다.김창기 위원(문경2)은 도내 소방서가 21개소에서 22개소로 늘었음에도 소방서 예산이 감액편성된 점과, 119안전센터 근무자 부식비 지원 예산이 작년 대비 감액편성된 점을 지적하며, 일반소방서 예산이 부족하지 않도록, 현장에서 근무하는 직원들이 식사에 어려움을 겪지 않도록 세심하게 살펴달라고 강조했다.남영숙 위원(상주1)은 소방본부의 본예산 주요사업설명서와 사업 명세서의 부실함을 지적하며, 향후 자료를 체계적이고 명확하게 정리해 줄 것을 주문했다. 또한, 119 화재출동과 구조구급대출동 수당기준을 개선해서 일선에서 고생하는 소방공직자들의 사기가 저하되지 않도록 만전을 기해달라고 당부했다.남진복 위원(울릉)은 울릉소방서 신축 추진 사업 진행현황에 대해 질의하고, 지연되는 원인에 대해 위원회와 공유해 적시에 대처하고 원활히 사업을 추진할 수 있도록 당부했다.이우청 위원(김천2)은 21개소 시군 소방서 예산 및 공무원 의료지원비 관련 예산의 중요성을 언급하며 예산을 확보하기 위해 노력이 부족한 점을 지적했다. 또한 특별회계 예치금을 높은 이자를 주는 금융권을 활용해서 세입을 확보할 수 있도록 당부했다.최덕규 위원(경주2)은 경북형재난대응시스템 고도화 사업의 모바일 앱 개발 관련하여 현장의 실효성과 지속성을 확보해 실제 현장에서 활용 가능한 시스템으로 구축해 달라고 당부했다. 또한, 응급구조·재난대응 긴급 출동에 따른 급식비 지원 근거를 신속히 마련해 줄 것을 주문했다.허 복 위원(구미3)은 소방장비 관련 예산이 감액된 것을 지적하고, 현장에서 근무하는 소방공무원들이 사용하는 장비에 부족함이 없도록 하고, 또한, 소방역사 유물 자료관 예산이 미편성 된 점을 지적하며 그 필요성을 염두에 두고 추경 예산에 반영할 것을 제안했다.한편, 이철식 위원(경산4)이 발의한 경상북도 의용소방대 설치 및 운영 조례 일부개정조례안, 최덕규 위원(경주2)이 발의한 경상북도 비상소화장치 설치 및 유지·관리 조례안, 박순범 위원장(칠곡2)이 발의한 경상북도 소방서 안전체험관 설치 및 운영에 관한 조례안은 면밀한 심사를 통해 원안 가결됐다.온라인뉴스팀