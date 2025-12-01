지자체 돔구장 열풍… “지역발전 묘수” “내년 선거용”

충남 5만석 규모 조성 계획 발표

전북 전주올림픽 연계 건설 추진



파주, 지난 7월 타당성 조사 용역

5000억~1조 재원 조달 방법 없어

2025-12-01 21면

프로스포츠 구단 유치와 K팝 콘서트 등을 통한 지역 경제 활성화를 이유로 지자체마다 돔구장 건설 추진 붐이 일고 있다. 다만 재원 조달 방안이 없는 선거철 단골 이슈로 ‘돔 선거’에 그친다는 우려가 나온다.30일 각 지자체 등에 따르면 수도권과 충청권을 중심으로 돔구장 건설이 추진 중이다. 김태흠 충남지사는 최근 5만석 규모의 돔구장 건설 계획을 발표했다. 국비와 민자 등 약 1조원을 투입해 KTX 천안아산역 인근에 프로야구 등 스포츠 경기와 K팝 공연을 날씨와 관계없이 연중 개최할 수 있는 대형 돔구장을 만들겠다는 것이다.김영환 충북지사도 일본을 방문해 도쿄돔을 둘러본 뒤 지난 6월 오송역 주변에 돔구장 건설 계획을 밝힌 바 있다. 경기 파주시는 2030년 개장을 목표로 지난 7월 돔구장 조성 타당성 조사 용역을 발주했다.전북에서도 익산시장 출마가 유력한 최병관 전 전북도 행정부지사가 전주올림픽과 연계한 돔구장 건설을 제안했다. 전주하계올림픽 유치단장이었던 그는 “지역 관광자원을 활용한 복합레저 플랫폼으로 만들 것을 제안한다”고 했다.돔구장을 추진 중인 지자체와 정치인들은 문화 관광 산업 육성을 통한 지역 경제 활성화를 내세운다. 그러나 대다수가 지역 연고 프로 구단도 없고 최소 5000억원에서 1조원이 넘는 막대한 재원 조달 방법도 확보하지 못해 현실성에 의문이 제기된다. 광주와 부산, 대전 등에서도 수년 전 돔구장 건설 주장이 있었지만, 선언에 그쳤다.하지만 돔구장을 주장한 이들은 내년 선거를 위한 발표라는 지적에 대해 하나같이 “선거용이 아니다”고 선을 긋는다. 김태흠 지사는 “돔구장을 추진하는 지자체가 6~7곳에 이른다는 것 자체가 돔구장의 필요성을 보여주는 방증”이라면서 “겉으로 보기엔 무모해 보이는 발상에서 세계적인 명물이 탄생하기도 하고 이런 상상력과 도전이 없으면 충남의 미래 경쟁력을 만들어낼 수 없다”고 강조했다. 최병관 전 부지사도 “모듈형 가변식으로 지으면 공사비가 3500억원가량으로 크게 줄어서 민자 유치와 국비, 지방비 투입 부담도 적어진다”고 말했다.전주 설정욱 기자