경북도의회 예결특위, 2026년도 예산안 종합심사 돌입

민생경제 회복·저출생 극복·복지서비스 등 도정·교육 분야 핵심 재정운용 집중 심사 예정

이미지 확대 2026년도 예산안 심사중인 경북도의회 예산결산특별위원회(위원장 김대일). 경북도의회 제공

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 2026년도 경북도 예산안의 총 규모는? 14조 363억원 5조 5893억원

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경북도교육청 예산안은 전년 대비 증가했다 O X

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 예산결산특별위원회(위원장 김대일)는 12월 1일부터 5일까지 5일간 ‘2026년도 경북도 예산안 및 기금운용계획안’과 ‘2026년도 경북도교육비특별회계 예산안 및 기금운용계획안’에 대해 종합심사를 한다.경북도 예산안은 총 14조 363억원으로, 전년도 대비 7745억원 증가(5.8%)했으며 ▲민생경제 회복 ▲산불피해지역 재창조 ▲저출생 극복 ▲APEC 후속사업 및 문화관광 경쟁력 강화 ▲복지서비스 강화에 중점을 두고 편성됐다.(일반회계) 12조 3596억원(전년 대비 6328억원, +5.4%)(특별회계) 1조 6767억원(전년 대비 1417억원, +9.2%)경북도교육청 예산안은 총 5조 5893억원으로 전년도 대비 281억원 감소(▲0.5%)했으며 ▲재정 건전성 강화 ▲교육본질 중심 투자 확대 ▲디지털·미래교육 기반 확충 ▲지역균형·맞춤형 지원 강화에 중점을 두고 편성된 것이 특징이다.예산결산특별위원회는 5일간의 심사를 통해, 이번 예산안이 도민들의 민생 안정과 미래 성장 기반 마련에 실질적인 효과를 낼 수 있을지를 면밀히 심사할 계획이며, 최종 심사를 마친 2026년도 예산안은 12월 10일 제3차 본회의에서 최종 의결된다.김대일 위원장은 “민생과 미래를 위한 사업에는 과감히 투자하되 불요불급한 사업은 철저히 조정해 재정 효율성을 확보하겠으며, 도정의 핵심 과제들이 현장에서 제대로 추진될 수 있도록 책임 있는 심사를 진행하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀