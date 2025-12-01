경북도의회 ‘지역인재 채용 활성화 정책 연구회’, 최종보고회 개최

직업교육-채용-정착을 잇는 경상북도형 지역인재 지원체계 마련 방향 제시

지역인재 채용 가이드라인 제도 설계 및 협력 방안 제시

이미지 확대 경북도 지역인재 채용 활성화 정책 연구회 최종보고회. 경북도의회 제공

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 연구회가 구축하고자 하는 지역 청년 지원의 선순환 구조는? 직업교육-채용-지역정착 교육지원-취업준비-창업

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 연구회는 11월까지 연구용역을 마무리할 예정이다. O X

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 의원연구단체인 ‘지역 인재채용 활성화 정책 연구회’(대표 조용진 의원)는 지난 27일 경북도의회 다목적실에서 ‘경북도 지역인재 채용 활성화 방안 연구 용역’ 최종보고회를 개최했다.이번 보고회에서는 지역 청년들이 직업교육-채용-지역정착으로 이어지는 선순환 구조를 구축하기 위한 실질적 정책 방향을 논의했다.연구용역을 수행한 이주연 책임연구원((재)경북연구원)은 ▲타지역 우수사례 분석 ▲표적집단면접(FGI) 실시 ▲경북도형 지역인재 채용 모델 제안 등을 중심으로 정책 실효성을 높이기 위한 다양한 방안을 제시했다.연구회의 대표인 조용진 의원은 “이번 연구를 통해 지역인재가 지역에 머물 수 있는 일관된 지원체계 마련의 필요성을 다시금 확인했다”며 “연구 결과가 경북도 지역인재 채용 정책의 새로운 방향을 제시하고, 지역 발전의 동력이 되길 기대한다”고 말했다.‘지역 인재채용 활성화 정책 연구회’는 조용진 대표의원을 비롯해 김용현, 김희수, 박성만, 박용선, 박채아, 배진석, 손희권, 임기진, 허복 의원 등 총 10명으로 구성돼 있다. 연구회는 11월까지 연구용역을 마무리하고, 도의회 차원의 정책 대안 제시와 조례 제정 등 실질적 의정활동에 연구 성과를 적극 반영할 계획이다.이번 최종보고회는 지역인재 채용 확대를 위한 혁신적 아이디어와 다양한 의견을 공유하는 뜻깊은 자리였으며, 연구회의 향후 활동이 더욱 활발해질 것으로 기대된다.온라인뉴스팀